Житель Ковылкинского района подозревается в серии дачных краж

В Ковылкинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в серии дачных краж.

Стражами порядка было установлено, что 37-летний житель посёлка Станция Самаевка, заранее рассчитав время, когда хозяин одной из дач уедет, проник в его дом через выемку в фундаменте. Мужчина похитил сковородки, чашки, кастрюли и бытовую технику.

В ходе следствия была установлена причастность 37-летнего гражданина ещё к трем фактам краж из дачных домов и надворных построек в том же населенном пункте. Среди похищенного полицейские изъяли бытовую технику, велосипед, электроинструменты и столовые приборы.

Подозреваемый заявил, что намеревался использовать украденное имущество для обустройства собственного жилья. Общая сумма ущерба по всем кражам составила около 50 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф