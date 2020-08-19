Неизвестный мошенник ограбил 70-летнюю пенсионерку из Саранска

В Саранске пенсионерка была ограблена неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 70-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который сообщил, что пенсионерке полагается компенсация в размере порядка 300 тыс. рублей за приобретенный ею несколько лет назад гель для суставов, который, как было установлено в ходе специальных экспертиз, не обладает лекарственными свойствами, а также представляет опасность для здоровья. Затем незнакомец отметил, что горожанка изначально должна перечислить на указанный им счет 30 тыс. рублей для покрытия расходов. Пенсионерка выполнила данное требование, после чего неизвестный гражданин перестал выходить на связь. Компенсацию пострадавшая не получила.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф