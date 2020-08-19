Безработный житель Краснослободского района подозревается в краже

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 30-летний безработный местный житель, который подозревается в краже.

Стражами порядка было установлено, что 30-летний безработный житель указанного района, воспользовавшись отсутствием охраны, ножом повредил пластиковую входную дверь, вследствие чего проник в магазин, откуда похитил деньги, а также алкогольные напитки и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 3 тыс. рублей.

В отношении жителя Краснослободского района было возбуждено уголовное дело. Известно, что в 2017 году мужчина был осужден за совершение кражи.

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Источник: 13.мвд.рф