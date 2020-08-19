В Саранске горела квартира

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

В ночь на 19 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 50 лет Октября. В одной из квартир жилого дома №8 вспыхнуло пламя. Огонь повредил имущество на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru