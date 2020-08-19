В Саранске сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии обеспечили безопасность на футбольном матче

На стадионе «Мордовия Арена», расположенном в Саранске, в рамках третьего тура РПЛ прошел матч между футбольными клубами «Тамбов» и «Химки».
Пожарную безопасность до начала указанного матча и в ходе него обеспечивали сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии. Было организовано дежурство, выставлены пожарные и аварийно-спасательные автомобили с личным составом.
Мотогруппа экстренного реагирования осуществляла патрулирование и мониторинг.
В результате комплекса принятых мер на стадионе пожаров не было допущено.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru