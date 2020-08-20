В Ковылкино горел жилой дом

В Ковылкино произошло возгорание жилого дома.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 19 августа. На улице Свободы загорелся жилой дом №16. Огонь повредил строение на площади 6 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Ковылкинском районе произошел масштабный пожар.

Источник: 13.mchs.gov.ru