В Саранске завершается ремонт одного из важных для жителей Светотехстроя участков дороги

В Саранске завершается ремонт второстепенной дороги по улице Коваленко.

На участке от проспекта 60 лет Октября до дома №53а по улице Коваленко, протяженность которого составляет более 1 км, было заменено асфальтобетонное покрытие.

После окончания предусмотренных контрактом работ подрядная организация нанесет дорожную разметку на всем отремонтированном участке, а также установит дорожные знаки.

На отдельных участках тротуара, примыкающего к дороге, в настоящее время ведется ремонт.

Была отремонтирована парковочная зона в районе дома №53/2 по улице Коваленко, а также заезд к этому строению.

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Источник: adm-saransk.ru