В Саранске в ближайшее время будут закрыты бассейны при школах

В Саранске в ближайшее время бассейны при школах функционировать не будут.

В школах города будут выдержаны все санитарно-эпидемиологические требования. Кроме дезинфекции помещений, будет проводиться частое их проветривание.

Продленки работать не будут до стабилизации эпидемиологической ситуации. Бассейны при школах пока что функционировать также не будут. Кроме того, все родительские собрания будут проводиться только в дистанционном формате.

В тех школах, где шестидневная учебная неделя, будет рассмотрена возможность проведения занятий в субботу в дистанционном формате.

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Источник: adm-saransk.ru