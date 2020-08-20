В Саранске в ДТП пострадали четыре человека

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которых пострадали четыре человека.

Происшествие произошло днём 19 августа на Северо-Восточном шоссе. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай-Акцент», проявив невнимательность, врезался в автомобиль марки «Форд-Фокус», остановившийся перед пешеходным переходом. После этого первое транспортное средство отбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулось с автомобилем марки «Лада-Веста».

В результате ДТП пострадали водитель «Хендай», 29-летний гражданин, управлявший «Ладой», и два его пассажирки, среди которых 2-летняя девочка и 28-летняя девушка.

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Источник: гибдд.рф