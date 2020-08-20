В Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки

В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки.

Происшествие произошло вечером 19 августа на 1-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Потьма и Барашево. По предварительным данным, 15-летняя девочка, находившаяся за рулем мопеда марки «Орион», при прохождении поворота не смогла справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, а после этого врезалось в здание магазина.

Девочка, управлявшая мопедом, и её 14-летняя пассажирка были госпитализированы в районную больницу.

Также читайте о том, что в Саранске в ДТП пострадали четыре человека.

Источник: гибдд.рф