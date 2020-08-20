В одном из исправительных учреждений Мордовии прошел конкурс «Райский сад»

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках кружка художественно-прикладного творчества прошел конкурс под названием «Райский сад».

В рамках указанного конкурса осужденные женщины представили наряды ручной работы.

На протяжении месяца конкурсантки трудились над своими нарядами.

По итогам конкурса первое место заняла осужденная Яна Слабушевская (платье «Ромашка»). Второе место досталось осужденной Татьяне Щербаковой (платье «Изобилие цветов»). Третье место заняла осужденная Елена Андриевская (платье «Ромашковая невеста»).

Также читайте о том, что в СИЗО-2 УФСИН РФ по Мордовии проводятся занятия с молодыми сотрудниками.

Источник: 13.fsin.su