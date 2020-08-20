В одной из колоний Мордовии прошла выставка композиций из яблок

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии прошла выставка композиций из яблок, посвященная празднику Преображения Господня (Яблочный Спас).

Праздник установлен в память славного Преображения Иисуса Христа пред учениками на горе Фавор.

К своим работам осужденные женщины отнеслись серьезно. В каждой композиции проявилась любовь к природе и умение увидеть её красоту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su