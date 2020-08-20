В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных водителей.

Утром 19 августа в Инсаре сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Кирова был остановлен мопед марки «Альфа» под управлением 46-летнего гражданина, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Атемаре сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Лямбирский» на улице Центральной остановили автомобиль марки ВАЗ-21093. За рулем транспортного средства находился 34-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф