В Саранске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 19 августа возле дома №13, расположенного по адресу – улица Осипенко, сотрудниками ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен автомобиль марки УАЗ под управлением 25-летнего гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 25-летний автомобилист был доставлен в ОП №1 УМВД России по Саранску.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в результате ДТП пострадали две несовершеннолетние девочки.

Источник: гибдд.рф