В Ромодановском районе сгорела баня

В Ромодановском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 19 августа. На территории населенного пункта Пушкино загорелась баня, расположенная по адресу – улица Дачная. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 30 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru