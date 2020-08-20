Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Рузаевского района

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Рузаевского района.

В селе Берсеневка стражами порядка был задержан 33-летний безработный житель Рузаевского района, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики общей массой 2,95 г. Мужчина завил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

Известно, что ранее житель Рузаевского района был судим.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф