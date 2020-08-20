В Лямбире горел магазин

В Лямбире произошел пожар в магазине.

Днём 19 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ленина. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что очаг возгорания находится в магазине.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь повредил внутреннюю отделку магазина на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru