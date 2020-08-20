На предприятии «Рузхиммаш» прошли пожарно-тактические учения

На площадке 1А завода АО «Рузхиммаш» были проведены пожарно-тактические учения по управлению силами и средствами при ликвидации условного пожара.

Легенда учений гласила, что по причине нарушения правил пожарной безопасности произошло загорание в покрасочной камере производственного цеха. Сотрудники предприятия незамедлительно сообщили о пожаре в службу спасения и провели эвакуацию персонала из здания, а также предприняли меры по тушению пожара.

В ходе учений из цеха было эвакуировано 38 работников завода. Силами пожарно-спасательного гарнизона были спасены три условно пострадавших человека. Сотрудниками заводского здравпункта, а также представителями санитарного поста гражданской обороны пострадавшим была оказана помощь. После этого пожарные приступили к тушению условного пожара, а работники предприятия получили возможность применить на практике первичные средства пожаротушения (огнетушитель).

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Источник: 13.mchs.gov.ru