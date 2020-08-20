В Большеберезниковском районе сотрудники МЧС провели профилактическое мероприятие

В селе Гузынцы Большебрезниковского района состоялась встреча сотрудников ВДПО и ГУ МЧС РФ по Мордовии с главой населенного пункта Тамарой Селякиной и жителями села по вопросам профилактики возникновения пожаров.

На днях в селе Гузынцы произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворные постройки.

Начальник отдела социально ориентированной деятельности и противопожарной пропаганды республиканского отделения ВДПО Владимир Сергее рассказал о наиболее частых причинах пожаров и последствиях данных происшествий.

Также была проведена практическая тренировка по пользованию первичными средствами пожаротушения. Сельчане могли сами потушить условный пожар с помощью огнетушителя. Также гражданам были розданы памятки по пожарной безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru