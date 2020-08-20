В Рузаевском районе местный житель добровольно выдал нарезное оружие полицейским

В Рузаевском районе местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции нарезное оружие.

На днях в полицию Рузаевского района обратился местный житель 1959 года рождения, который сообщил, что в ходе ремонта на чердаке своего частного дома он обнаружил одноствольное нарезное оружие калибра 5,6 мм. Пенсионер недавно приобрел дом и об оставшемся от прежних владельцев оружии не знал до момента обнаружения.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф