В Рузаевском районе местный житель добровольно выдал нарезное оружие полицейским

В Рузаевском районе местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции нарезное оружие.
На днях в полицию Рузаевского района обратился местный житель 1959 года рождения, который сообщил, что в ходе ремонта на чердаке своего частного дома он обнаружил одноствольное нарезное оружие калибра 5,6 мм. Пенсионер недавно приобрел дом и об оставшемся от прежних владельцев оружии не знал до момента обнаружения.
В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Рузаевского района.
Источник: 13.мвд.рф