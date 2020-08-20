Жители Мордовии могут подать заявку на получение помощи к новому учебному году

В Мордовии продолжается прием заявок на материальную помощь к новому учебному году.

Документы на получение единовременной выплаты подали уже 1467 семей, в которых воспитываются 3126 детей.

Заявки будут приниматься до конца августа.

Право на получение выплаты имеют следующие категории граждан: родители, воспитывающие четверых и больше детей, учащихся в школе; одинокие мамы, имеющие троих и больше детей, учащихся в школе; опекуны и приемные семьи, воспитывающие детей-сирот; родители-инвалиды первой и второй групп; семьи с тремя детьми-школьниками, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума (9442 рубля); одинокие мамы с двумя детьми-школьниками, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума.

Размер выплаты составляет 1500 рублей на каждого ребенка. Для её получения нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

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Источник: pg13.ru