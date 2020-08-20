В Темниковском районе сгорел заброшенный склад

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенный склад.

Происшествие произошло поздним вечером 19 августа на территории населенного пункта Старый город. На улице Центральной загорелся склад, который никем не эксплуатировался на протяжении длительного периода времени. Пламя полностью уничтожило строение на площади 50 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного склада в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru