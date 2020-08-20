Жительница Зубово-Полянского района фиктивно прописала в своем доме гражданина Азербайджана

В Зубово-Полянском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме гражданина Азербайджана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июля 2018 года 44-летняя жительница села Ширингуши фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме гражданина Азербайджана 1994 года рождения, который на самом деле проживает в районном центре.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Зубово-Полянского района.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф