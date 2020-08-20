В Лямбирском районе загорелась солома

В Лямбирском районе произошло возгорание соломы.

Вечером 19 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Акаевка. На территории данного населенного пункта загорелась солома.

По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Огонь уничтожил солому в тюках на площади, составляющей 100 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru