В Лямбирском районе загорелась солома

В Лямбирском районе произошло возгорание соломы.
Вечером 19 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Акаевка. На территории данного населенного пункта загорелась солома.
По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.
Огонь уничтожил солому в тюках на площади, составляющей 100 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru