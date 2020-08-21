В Мордовии полицейские и члены Общественного совета при МВД напоминают правила езды на самокатах

Вчера в РМ сотрудниками дорожной полиции вместе с Общественным советом при МВД Мордовии для осуществления мероприятия «Дети. Дорога. Жизнь», которое активно поддерживает Фонд грантов Президента России, проведена разъяснительная работа среди подростков республики. Несовершеннолетним детям совместно с их родителями стражи правопорядка в очередной раз напомнили о соблюдении правил передвижения в городах на самокатах.

«Самокаты пользуются чрезвычайным спросом школьников и подростков. Следует всегда осознавать, что это скоростные транспортные средства. Езда на них тоже должна осуществляться в рамках ПДД», — объяснила секретарь Совета, президент АНО «Центр защиты и поддержки детства» Ольга Веретенникова. Руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РМ майор полиции Екатерина Аниськина рассказала: «Девочкам и мальчикам, которым еще нет 14 лет, нельзя ездить на самокатах по проезжей части дороги. Им необходимо кататься только на тротуарах, не мешая пешеходам».

Полицейские и общественники подготовили увлекательный видеоролик, где в доступной форме объяснили родителям и детям, в каких местах ребята могут кататься на самокатах, не нарушая правил, и не подвергая себя опасности. Уважаемые родители! Напомните своим детям правила перемещения на самокате! Не забывайте об их безопасности!

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