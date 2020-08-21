В Саранске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов

Вчера в РМ задержан ранее судимый 33-летний гражданин дер. Станция Чекаевка Лямбирского района. Парень воровал велосипеды в Пролетарском районе г. Саранска. Угонщик всегда применял один способ. Зайдя в подъезды многоквартирных домов, крал велосипеды, стоящие на площадках. Для этого он перекусывал тросики противоугона. Следователи установили причастность вора к 9 преступным эпизодам. Суммарный убыток от воровства – около 80 000 рублей.

Злоумышленник согласился с предъявленными обвинениями. Велосипеды он сдавал в комиссионки. Полученные деньги использовал на свои нужды. Уголовные дела по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража» следователи объединили в общее производство. Правоохранители проверяют его на причастность к другим случаям в Мордовии. За 7,5 месяцев 2020 г. на территории РМ зафиксировано 74 факта велосипедного воровства. 50% раскрыто. Почти всегда хозяева парковали их в подъездах домов либо на улице.

МВД РМ предупреждает:

Паркуйте велосипед под камерами видеонаблюдения и на специальных стоянках. Дома ставьте его на балконе, в закрытом тамбуре, помещении, куда не придут посторонние. Обязательно пристегивайте двухколесную машину, даже если отходите на полминуты. Используйте замки надежной конструкции, лучше 2 и более. Поставьте на велосипеде метки, декорируйте. Чем он приметнее, тем легче его найти после угона.

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