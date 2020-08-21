В Мордовии пожар на заводе по производству пенопласта

Вчера, в четверг, 20.08.2020 в Республике Мордовии в районном центре Чамзинка случилось возгорание в производственных корпусах местной компании.

Пожар зафиксирован около 19 часов вечера по адресу: улица Строительная, 1 на территории завода по производству пластмасс и синтетических смол. По информации пресс-службы МЧС Республики Мордовия, на промышленном предприятии в неэксплуатируемом здании загорелся мусор.

Огонь захватил площадь 100 квадратных метров. На месте возгорания работала оперативная служба МЧС. О пострадавших лицах ничего не сообщается.

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