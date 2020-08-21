В Рузаевском районе пенсионер добровольно выдал нарезное оружие

Накануне, 18.08.2020 в дежурную часть Рузаевского района 61-летний гражданин этого округа принес нарезное оружие калибра 5,6 мм. Мужчина обнаружил его в чердачном помещении, делая ремонт. Сейчас полицейские проверяют, насколько эта информация соответствует действительности. Оружие изъято. Назначены соответствующие судебные экспертизы.

Правоохранительные органы Мордовской Республики обращают внимание граждан, что в настоящий момент в Мордовии МВД совместно с Росгвардией осуществляют совместную профилактическую акцию «Оружие-2020». Сейчас граждане на добровольных началах имеют право сдать полицейским вооружение, пребывающее у них на хранении. За это они получат деньги. Люди могут обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Управление Росгвардии по Республике Мордовия.

Добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.

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