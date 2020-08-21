Информация о дорожно-транспортных происшествиях и нарушениях ПДД РФ за 20 августа 2020 года

Вчера в Мордовской республике зафиксировано 3 ДТП. В данных инцидентах на автодорогах травмировано 4 человека. Информация от работников ГИБДД гласит, что это следующие происшествия:

Ковылкинский район. В 00:20 на 57 км + 950 м шоссе Рузаевка – Ковылкино – Торбеево 23-летний водитель, находясь за рулем ВАЗ-21124, ехал от г. Рузаевка в г. Ковылкино. Автолюбитель по непонятной причине оказался в кювете справа по ходу движения. Его автомобиль перевернулся. Мужчина отправлен в ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ», у него совершен забор крови.

Октябрьский район г. Саранска. В 16:25 через дорогу от дома №12 по улице Короленко 57-летний автолюбитель следовал на машине «Шевроле Лачетти» со двора. Он не пропустил м/а «Форд Транзит», совершавший движение по главной дороге от улицы Волгоградская к проспекту 70 лет Октября. От удара человека из-за руля «Шевроле Лачетти» отвезли в ГБУЗ РМ «МРЦКБ». Назначено лечение амбулаторно, он ушел домой. Водители трезвые.

Старошайговский район. В 16:50 на 152 км + 400 м автодороги М-5 «Урал» сообщением Москва – Рязань – Пенза – Самара –Уфа – Челябинск подъезд к г. Саранск 37-летний мужчина, управляя автомобилем RENАULT DUSTER, двигаясь со стороны г. Краснослободск в сторону г. Саранск, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-111130, который поворачивал налево. В результате ДТП 58-ми и 73-летние пассажирки ВАЗ-111130 бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в ГБУЗ РМ «Старошайговская РБ», от госпитализации отказались, им назначено амбулаторное лечение, отпущены домой. Водители трезвые.

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