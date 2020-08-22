В Саранске полицейскими из оборота изъята поддельная пятитысячная купюра

Накануне в Саранске обнаружена поддельная 5-тысячная купюра. Приезжая 42-летняя москвичка имела на руках 6 таких ассигнаций. Женщина приехала к своей маме из Москвы и пошла в банк, чтобы рассчитаться с кредитом. Банкомат принял у плательщицы 5 купюр, а 6-я вернулась обратно.

Дама обратилась к сотрудникам банка. Визуально осмотрев деньги, совершив контрольные действия при помощи детектора валют, менеджер определила подделку и мгновенно сообщила правоохранителям. Профессиональный контроль купюры показал множественные несоответствия: полное свечение рисунка в инфракрасных лучах, металлизированная нить выполнена путем нанесения краски, шероховатость бумаги, отсутствие радужного свечения, микроперфорация выполнена путем прокола.

Гражданка Москвы не понимает, откуда конкретно взялась данная фальшивка. Полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК РФ. МВД предупреждает жителей и должностных лиц, работающих с наличными деньгами: будьте бдительны, когда считаете деньги. Если к вам попала сомнительная ассигнация, сразу же сообщите в полицию по телефону «02». Получив фальшивку, не рассчитывайтесь ею. Иначе вы попадаете под уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных денег). Закон России за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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