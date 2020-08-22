В Саранске полицейские устанавливают личности мошенников, завладевших деньгами местного жителя под предлогом продажи удобрений

Сегодня в Саранске расследуют очередное преступление. Потерпевший мужчина 1963 года рождения, владелец ИП, принес в полицию заявление. Поддерживая деятельность своей компании, бизнесмен закупал минеральные удобрения. Через сеть интернет он связался с фирмой, реализующей подобное вещество. Предприятие находилось в Башкирии и показалось ему добропорядочным. К сотрудничеству располагала и стоимость товара, намного ниже остальных реализаторов удобрений.

Предприниматель созвонился с главой компании. То ему рассказал, что они отгрузят товар только после его 100%-й оплаты. Мужчина оплатил в Республику Башкортостан всю стоимость партии удобрений, около 663 000 рублей. Получив деньги, админ портала занес покупателя в черный список. Больше связи с продавцом не было. Не дождавшись прибытия оплаченного товара, потерпевший обратился в полицию.

По данному факту следователями следственного отдела ОП №3 УМВД России по г. Саранск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

Также читайте о том, что в Саранске полицейскими из оборота изъята поддельная пятитысячная купюра.