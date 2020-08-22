В Мордовии полицейские и судебные приставы подвели итоги операции «Должник»

На протяжении 18-20 августа в Мордовской Республике работниками ГИБДД вместе с приставами суда осуществлялась акция «Должник». Она была необходима, чтобы найти и взыскать административные штрафы с автолюбителей на собственных машинах. За 3 суток стражами правопорядка проконтролировано 84 адреса. В этих жилых помещениях находится место регистрации злостных неплательщиков штрафов. В общей сложности бригады вручили 9 извещений о штрафах, не оплаченных должниками.

Полицейские РМ предупреждают всех граждан, что своевременное погашение админштрафов прекращается после того, как пройдут 60 дней с момента вступления в силу постановления об их наложении. У должников могут быть различные поводы для затягивания: забывчивость либо умышленная неуплата. Во втором случае материалы направляются судебным приставам-исполнителям для взыскания суммы штрафа в принудительном порядке.

Госавтоинспекция по Республике Мордовия обращается к водителям, к которым за совершение административных правонарушений применено наказание в виде административного штрафа, своевременно их оплачивать, не дожидаясь принудительных мер взыскания. Для получения информации о сумме задолженности по штрафам, правилах и сроках их оплаты можно обратиться в ГИБДД МВД по Республике Мордовия в кабинет № 312, 230 и по номеру телефона 38-56-66.

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