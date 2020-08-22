В Старошайговском районе проводится проверка по факту фиктивной регистрации иностранных граждан

В июле-августе 2020 г. в Республике Мордовия полицейские ОП № 11 «Краснослободский» обнаружили один из регулярных эпизодов нарушения закона России о миграции. Как свидетельствуют результаты предварительного следствия, в июле с. г. 51-летняя гражданка с. Старое Шайгово фиктивно оформила регистрацию в собственном подворье жителей Республики Туркменистан. Это были мужчины 1993 и 1996 гг. р. Женщина точно знала, что ее постояльцы проживают совсем по другому адресу. Сейчас полицейские разыскивают этих мужчин.

Прокуратура против нарушительницы закона возбуждает уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации».

МВД предупреждает: Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации – наказываются штрафом в размере от 100 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х лет, либо принудительными работами на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового. Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

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