Коронавирус в Мордовии: гражданам разрешили посещать театры и кино

На этой неделе в Москве эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян привел статистику по течению пандемии. Результаты его исследований показывают, что в России на сегодняшний день имеется лишь 12 субъектов, которые пока остаются в «красной зоне». Республика Мордовия находится в «светло-зеленой» зоне. Положение в регионе стабильное и нормальное.

В связи с этим накануне мордовский руководитель Владимир Волков своим распоряжением добавил правки в Указ о режиме повышенной готовности. Отныне гражданам региона можно безо всяких условий ходить в театры на спектакли и кинотеатры на просмотр фильмов.

Как свидетельствуют сводки, предоставленные оперштабом региона, за сутки в республике подтвердились еще 33 случая заболевания. Были выписаны 34 человека.

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