Воскресенье в Мордовии будет теплым без дождя

Сегодня, в воскресенье, 23 августа в Мордовии ожидается теплая погода без осадков, переменная облачность. Последняя неделя августа 2020 года обещает быть умеренно теплой и бархатной перед наступлением сентября.

Днем окружающий воздух прогреется до 26 градусов тепла, в тени будет ощущаться как +21 градус. Ночью температура опустится до 8 градусов, возможен легкий туман.

Будет продувать легкий северный ветер интенсивностью 3 м/с, иногда с порывами до 8 м/с. Давление в этот воскресный день 747 мм.рт.ст. Видимость в населенных пунктах Мордовии и на всех автодорогах республики хорошая.

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