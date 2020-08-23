Жители Мордовии сдали ГАИ москвича, устроившего пьяную езду по их поселку

Сегодня в поселке Зубовая Поляна Республики Мордовия произошел инцидент с нетрезвым водителем за рулем. Гражданин совершал езду в автомобиле после выпитого алкоголя. Пьяного водителя сдали в полицию бдительные жители поселка. Граждане населенного пункта видели, как уже подвыпивший человек пришел в магазин и приобрел очередную выпивку, потом сел за руль в собственную иномарку и уехал.

Поселковые граждане сразу же набрали «02». Люди передали полицейским все данные: цвет, номер и марку опасного транспортного средства. С центрального поста передали ориентировку всем бригадам автоинспекторов. Раньше всех пьяного нарушителя обнаружили бойцы Росгвардии. Уже через несколько минут они остановили иномарку, за рулем которой находился 36-летний житель Московской области.

«Начав беседовать с автолюбителем, росгвардейцы сразу же ощутили пары алкоголя во внутреннем пространстве машины, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Экспертиза, проведенная в медицинском учреждении, подтвердила наличие опьянения. На владельца авто составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Ему грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.

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