Житель Саранска «устроился на работу» к бывшему зэку и потерял деньги

Неделю назад в Саранске местный гражданин решил найти себе работу. Ему понравилось объявление о вакансии водителя на сайте «Авито». Впоследствии выяснилось, что подал его человек, отсидевший в колониях несколько сроков. Он виртуозно сыграл роль главы компании, благостно согласившись принять юношу на работу. Зэк дал адрес офиса, куда следует подъехать оформить документы. Когда ехали в машине к офису, мошенник попросил «подчиненного» скупиться продуктами. Кроме этого, он еще предложил пополнил его мобильный телефон и банковскую карту.

Когда все поручения нового работодателя были исполнены, вновь принятый на работу мужчина приехал на указанный адрес. Но номер телефона главы компании уже перестал отвечать. И тут он понял, что его развели на деньги. Молодой человек написал заявление в полицию. «Подозреваемый был задержан в Ростовской области и дал признательные показания, — сообщили в МВД по РМ. — По его словам, таким незаконным способом он уже давно зарабатывал себе на жизнь на территории других регионов».

Всего за 7 месяцев на территории региона зарегистрировано 559 мошенничеств. Из них 445 преступлений совершено в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Количество краж с банковских карт увеличилось в три раза – их зафиксировано 353.

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