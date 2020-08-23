Житель Мордовии отсидит 1,5 года за украденный телевизор

Шестого декабря прошлого года в селе Старая Чекаевка произошло воровство телевизора. Данная информация получена от полицейских этого района. Все началось с пьянки двух старинных закадычных друзей. 48-летний гражданин села Карабанов пил водку в компании товарища, приезжего гостя.

Возлияния были обильными, но скоро спиртное закончилось. Гость сгреб в охапку с тумбочки телевизор и понес к двери. Наверное, мужчина собирался обменять устройство на водку. Законный владелец предпринял тщетные усилия по задержанию злоумышленника, но у него ничего не получилось. Телевизор был продан, пьянка продолжилась.

В общей сложности, убыток составил 8000 рублей. Но судом было учтено, что злоумышленник, который без согласия владельца обменял телевизор на водку, был в местах заключения несколько раз, то назначил ему наказание с отбыванием в колонии. Преступник подал кассационную жалобу, однако суд высшей инстанции не посчитал нужным ее удовлетворять.

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