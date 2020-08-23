Мошенники обманули жительницу Саранска под предлогом оказания материальной помощи

На днях в Саранске написала заявление в полицейский участок 41-летняя медик. Женщина описала свою историю. Злоумышленники ее обманули и потерпевшая перечислила мошенникам собственные денежные средства в сумме 5000 рублей. Оказалось, что в популярной соцсети ей поступило сообщение от знакомого. Пользователь слезно просил свою знакомую одолжить ему 5000 рублей. Дама не стала вникать в детали и быстро отправила ему перевод на обозначенную сумму.

Прошло 2 недели, заявительница позвонила своему знакомому. Она поинтересовалась, получил ли он ее денежный перевод. Пользователь социальной сети, ее знакомый ответил, что он денег не просил. Он рассказал, о том, что неизвестные мошенники взломали его аккаунт, от его имени разослали текст с просьбой об одолжении денег всем его друзьям в соцсети. Тогда гражданка Саранска поняла, что она пострадала от действий злоумышленников и обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению правонарушения.

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