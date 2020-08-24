В Мордовии подросток разбил подаренный отцом мопед, на котором не должен был ездить

Вчера в Мордовии случилось очередное ДТП с участием несовершеннолетнего парня. В соответствии с информацией УГИБДД, 23 августа в 22.20 на переулке Толстого в Ардатове мопед «Альфа» врезался в автомобиль Киа Рио. 21-летний мужчина, управлявший легковой машиной, совершая поворот, нарушил ПДД. Его автомобиль не уступил дорогу встречному транспорту. Вследствие этого мопед налетел на авто. Хорошо, что никто при этом не пострадал.

Мопедом управлял мальчишка возрастом 17 лет, водительских прав у него не было. Как рассказала его мать правоохранителям, машину на 2-х колесах парню подарил отец, когда ему не исполнилось и 15 лет. Родители согласились, чтобы их сын ездил по всем автодорогам. В ПДД указано, что управлять мопедами допускаются лица по исполнению 16 лет, прошедшие полное обучение в автошколе, сдавшие на права.

«Родители! Мамы и папы! Задумайтесь! Ведь вы прекрасно осведомлены, что водить любой транспорт обучают в специальных автошколах. Самому научиться этому невозможно. Ежегодно на автодорогах несовершеннолетние получают увечья. Дети остаются инвалидами, и даже погибают. Это пишут газеты, показывает телевидение, интернет. Задумайтесь! Неужели вы этого желаете свои детям?!» — обращаются к взрослым представители ГИБДД.

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