В суд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Пензенской области, обвиняемых в краже компьютерных игровых мышей из магазина в Саранске

В текущем месяце в Саранске финишировало расследование уголовного дела по 28-ми и 25-ти летних гражданах Пензенской области. Молодых людей подозревают в том, что они преступили закон по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». О преступном деянии органам правопорядка доложили из магазина, продающего товары электроники и бытовой техники на ул. Ботевградской.

Торговые работники рассказали, что, просматривая ленты видеокамер, они увидели, что двое неизвестных мужчин воруют из полок 2 компьютерные игровые мыши. В общей сложности, убыток магазину составил 8936 рублей. Проведя розыскные операции, полицейские ОУР ОП №3 УМВД выявили подозреваемых лиц. Это были мужчины, проживающие в области, находящейся по соседству с Мордовией.

До Республики Мордовии парни добрались автостопом. Когда украли две мышки, отправились на родину. По своим адресам долго не появлялись, но полицейские терпеливо ожидали. В июне оба были задержаны и доставлены в Мордовию. Как они объяснили, похищенные товары были сразу реализованы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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