Гражданин Мордовии Виталий Володькин попросил у инвалида-колясочника телефон для вызова такси и сбежал

На днях Атяшевский райсуд Республики Мордовии приговорил Виталия Володькина к 1 году лишения свободы условно за мошенничество. В марте мужчина распивал алкоголь в подъезде со знакомым инвалидом-колясочником, который показал телефон с сенсорным экраном.

При этом инвалид объяснил, что дорогой аппарат принадлежит его матери. Родственница дала его сыночку, чтобы контролировать местонахождение. В это время у Володькина возник преступный замысел. Он попросил у собутыльника телефон — якобы для того, чтобы вызвать такси. После чего сбежал. С заявлением в полицию обратилась мать инвалида.

В отношении гражданина Володькина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На суде он полностью признал свою вину. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

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