Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в хищении 17 автомагнитол с комбайнов

На прошедшей неделе в Республике Мордовии следователями уголовного розыска по Зубово-Полянскому району вынесено подозрение местному гражданину. Мужчина задержан полицейскими. Ему вменяется воровство 17 автомагнитол из комбайнов. Степные корабли хранились в сельскохозяйственной фирме Ковылкино. Полицейские получили сигнал от сотрудника компании в мае 2020 года. По горячим следам оперативники не смогли поймать злоумышленника.

Наступил август, и после сложных оперативно-розыскных операций следователи уголовного розыска выявили наконец-то виновника краж. Оказалось, что это 32-летний гражданин пос. Зубова Поляна, который работает трактористом в этой фирме. Молодого человека задержали и привезли в участок. Оперативники узнали, что тракторист готовил технические средства сельхозпредприятия в апреле 2020 г. к началу посевной. Закончив рабочий день, мужчина каждый раз прихватывал одну автомагнитолу из комбайна.

В итоге он украл 17 приборов, нанеся убыток в сумме 80 000 рублей. Радио он продавал или отдавал знакомым. Сейчас часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Дополнительно к этому, в июле подозреваемое лицо украло 1,5 тонн зерна с территории филиала этого же сельхозпредприятия, расположенного в поселке Зубова Поляна. Следствие продолжается.

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