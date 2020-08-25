В Мордовии полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

На днях в Саранске к полицейским дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России пришла 56-летняя гражданка. Женщина рассказала, что незнакомая ей особа обманула ее 89-летнюю мать. Преступница забрала у пенсионерки 5000 рублей. Оперативники по приметам быстро задержали мошенницу, причастную к данному случаю. Как оказалось, это нигде не работающая 55-летняя жительница Республики Удмуртия.

В августе днем обманщица ходила возле магазина на ул. Полежаева. Ее цель была выявление жителей престарелого возраста. Таких людей легко обмануть и завладеть деньгами. Здесь она и увидела пенсионерку. Мошенница пришла сзади нее к входу в дом. Там она заговорила с женщиной, сказав, что она соцработник. Бабушка не увидела подвоха и пригласила домой. В квартире мошенница вручила пенсионерке 1500 рублей, сказав, что это повышение пенсии. Позже выяснилось, что это была нарезанная бумага из банка приколов. Злоумышленница попросила на размен ассигнации крупного номинала.

Пенсионерка дала мошеннице банкноту в 5000 рублей. Взамен получила снова игрушечные деньги. Подозреваемая покинула квартиру старушки, которая так ничего и не заподозрила. Дознаватели ОП № 3 УМВД России по г. Саранск возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения – обязательство о явке. Устанавливается ее причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов.

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