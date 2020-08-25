В Мордовии нашли живой пропавшую 87-летнюю пенсионерку

Два дня назад, 23 августа в ардатовском селе Большое Кузьмино ушла из дому и не вернулась пожилая гражданка Анастасия Васильевна Кавалдина. Никто не знал, куда и за чем пошла пенсионерка, она никому ничего не сказала. Сначала близкие, родственники, знакомые пытались сами разыскать женщину преклонных лет. Для этого понадобились сутки, но у местных поисковиков ничего не получилось. После этого родственники сообщили полицейским о пропаже.

«Кавалдиной необходимо постоянное наблюдение медиков. Она иногда ничего не помнит», — эта информация поступила от группы местного отряда поисковиков «Лиза Алерт». Глава ММО МВД РФ «Ардатовский» оперативно назначил розыск пропавшей. Для данных мероприятий задействовали граждан, проживающих в окрестных селах, волонтеров, местных поисковиков. В окрестностях района, вдоль посадок, на полях возле того места, где прошла пенсионерка, рассредоточили авто полиции, пожарных, МЧС, у которых были постоянно включены звуковые сирены и проблесковые маячки.

«Около 18:00 часов 24 августа пропавшую женщину нашли на склоне оврага, — объявили в МВД по РМ. — Участковый Александр Курганов нашел старушку за 1 км от дома. У нее не было сил, она не могла идти. Выйдя из дому, она следовала к лесу по дорожке. Поскользнувшись, скатилась в овраг. Сама она не смогла оттуда выбраться, и ждала помощь земляков». Сейчас ее передали медицинским сотрудникам. Дочь пропавшей женщины выразила благодарность сотрудникам полиции и всем участникам поисковых мероприятий.

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