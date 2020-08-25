В селе Белозерье к Новому году сдадут детский сад на 164 млн рублей

Вчера, 24 августа в с. Белозерье Ромодановского р-на глава правительства РМ Владимир Сушков познакомился с возведением детсадика на 160 мест, строящегося в рамках нацпроекта «Демография». Общая смета объекта – 164 млн рублей. Все главные операции финишировали, в настоящее время осуществляются операции отделки. Во дворе проводятся мероприятия по благоустройству.

На 85% детское дошкольное учреждение готово к сдаче. Администрация проводит тендеры по оформлению договоров закупки оборудования и мебели. Село не имеет детских садов. Граждане данного поселка не дождутся, когда же откроются двери объекта. Окончательная сдача садика должна состояться под завершение 2020 года. Владимир Сушков рекомендовал строителям быстрее завершить отделку вместе с проведением благоустройства двора с отличным качеством. Важнейший для села объект инфраструктуры необходимо сдать своевременно.

Также Председатель Правительства Мордовии ознакомился с возведением школы на 165 мест в рамках нацпроекта «Образование» в лямбирском селе Аксеново. Этот объект возводится в две смены, строители ведут кладку стен второго этажа. Стоимость школы – более 250 миллионов рублей. Учебное заведение, которое планируется открыть также до конца года, будет оснащено самым современным оборудованием.

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