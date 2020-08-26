Психически больной гражданин Мордовии смог получить права на вождение машины

Вчера в Саранске прокуратура Республики Мордовия провела тщательное расследование факта наличия удостоверения водителя транспортных средств у человека, который психически болен. Проверка показала, что действительно данный гражданин проживает в Чамзинском районе Мордовии, и ему в свое время было выдано удостоверение.

Более того – житель республики даже поставлен на учет в психоневрологическом диспансере с соответствующим диагнозом. Пока сложно понять, каким образом подобному больному в ГИБДД выдали удостоверение категории «B, B1 (AS), C, C1». Этот вопрос необходимо задавать правоохранителям и регистраторам. Ведь вся система МВД предусматривает ряд проверок и анализов для получения водительских и охотничьих удостоверений.

«Владение правами водителя является чрезвычайной угрозой безопасности жизни и здоровью граждан, — сообщили в прокуратуре РМ. — Прокурор направил в суд иск, чтобы право управления транспортными средствами у обозначенного лица было прекращено как можно скорее. Судебной инстанцией его требование удовлетворено».

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