Злоумышленники повесили на гражданина Саранска кредит на 485000 рублей

Недавно в Саранске, на микрорайоне Химмаш, 49-летний гражданин перечислял своей супруге 5000 рублей, используя приложение мобильного телефона. По непонятной причине платеж не состоялся. Через 30 минут прозвенел звонок. Номер был неизвестный. На том конце провода представились службой банковской безопасности. Мужчине сказали, что на его счете осуществляется опасная активность, поэтому его карту заблокировали. Попутно поинтересовались, может быть, ему нужен кредит. Он ответил положительно.

«Так мошенники навязывают гражданам кредиты – сказал сотрудник банка. — необходимо нейтрализовать злоумышленников, для этого предлагаем вам оформить на свое имя заём в сумме 485000 рублей. Потом эту сумму частями перечислите на указанные мною счета. Это делается для того, чтобы поймать недобросовестного банковского клерка. Ведь Ваши деньги поступят на его счет». Человек поверил всему этому бреду. Потом он перечислил только один транш на 150000 рублей. Другие платежи были отклонены банком, как подозрительные.

Мошенник снова позвонил и попросил его разблокировать свою карту в банке. Но настоящие банкиры, когда узнали ситуацию своего клиента, посоветовали ему срочно сообщить полицейским. Сотрудники банка знают, что это мошеннические схемы. «Сейчас полиция выясняет данный случай, — рассказали в МВД по РМ. — проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления».

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