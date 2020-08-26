В Республике Мордовии подросток на питбайке попал в ДТП

Вчера в городе Инсар Мордовской Республики случилось ДТП, в котором пострадал молодой юноша. Столкновение двух транспортных средств случилось поздним вечером 25 августа. По информации инспекторов ГИБДД, причину инцидента на автодороге спровоцировал 24-летний автовладелец, управляющий автомобилем «Лифан 215800».

Совершая поворот в левую сторону, он проигнорировал другого участника дорожного движения. В результате водитель иномарки не пропустил кроссовой питбайк марки KAYO. Управлял двухколесной машиной 15-летний несовершеннолетний парень. Получив удар, из-за данного происшествия, водитель питбайка оказался на асфальте, покрытый множеством синяков и ссадин.

После дорожно-транспортного происшествия молодой человек самостоятельно обратился в лечебное учреждение. Долечивать раны он будет дома. По факту ДТП проводится проверка. Следователи прокуратуры разбираются в причинах и обстоятельствах данного инцидента.

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