Возле Саранска перевернулось такси «Убер» с водителем, лишенным прав, пассажирка госпитализирована

Вчера в 23:40 на загородной автодороге Саранск — Кочкурово, на отрезке шоссе, на котором в настоящее время осуществляется восстановление моста через ручей Гремячий, совершила переворот через крышу машина «Лада-Гранта». На бортах автомобиля с двух сторон наклеены логотипы сетевой службы такси «Убер».

За рулем машины-перевозчика в момент переворота сидел 28-летний водитель. Мужчину ранее ГИБДД лишила прав на управление автомобилем. Данного гражданина привлекли к уголовной ответственности за нетрезвое вождение без прав! После происшествия человеку за рулем необходима была помощь медицинских работников. Пассажирка, которая ехала в этой же машине, 29-летняя девушка, сожительница водителя, госпитализирована. В УГИБДД МВД по РМ пояснили, что водитель не работает таксистом, а «Лада» ему не принадлежит.

В сводке происшествий говорится, что на участке ДТП (напомним, там организован объезд ремонтируемого моста) отсутствовали сигнальные фонари и ограждающие и направляющие устройства.

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